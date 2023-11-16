رئيس جامعة دمياط يتفقد الامتحانات الإلكترونية بكليات الطب والحاسبات

تفقد الدكتور حمدان ربيع المتولى رئيس جامعة دمياط، امتحانات الفرقة الثانية بكلية الطب (نصف الترم الأول لمادة الجهاز الهضمي) والتي تعقد إلكترونيًا بمركز الاختبارات الإلكترونية بمقر المعامل الإلكترونية للجامعة، رافقه الدكتور وائل فاروق الطيبانى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على كلية الطب، والدكتورة نصرة نعيم أيوب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور باسم الديك وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والدكتور أحمد زايد مدير مركز الاختبارات الالكترونية بالجامعة، و المهندس محمد المسلماني مدير مركز وشبكة المعلومات بالجامعة، والدكتور وائل عبد القادر عوض القائم بعمل عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

حيث اطمأن رئيس الجامعة، على حسن سير الامتحانات من جميع النواحي وأشاد بالجهد المتميز الذي يقدم في مركز الاختبارات الإلكترونية، وأكد سيادته على حرص الجامعة للنهوض بالعملية التعليمية، وتطبيق الاختبارات الإلكترونية والتي تعد أحد أهم أهداف التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، نحو التحول الرقمي لجميع نظم المخرجات التعليمية التي تلعب دورًا أساسياً لمراقبة جودة التعليم وأداء الطلاب، لافتاً إلى أنه يتم باستمرار متابعة سير الامتحانات أولاً بأول، وحل أي مشكلات أو معوقات تظهر خلال فترة انعقادها.

أعلن الدكتور حمدان ربيع المتولى رئيس جامعة دمياط، خارطة تنفيذ مشروعات الجامعة والإنشاءات الجارية، المعدل الزمني لتنفيذ مشروعات الجامعة خلال الفترة القادمة، وعلى رأسها مشروع المستشفى الجامعى، ومستشفى الغالى الجامعي، وإعادة تأهيل كلية الفنون التطبيقية، وغيرها من المشروعات المطروحة.

إعادة تأهيل كلية الفنون التطبيقية

أعلن الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، بدء أعمال إعادة تأهيل كلية الفنون التطبيقية بعد قرار نقلها مؤقتا واتخاذ كلية التجارة مقراً مؤقتاً لها لحين تدبير المكان اللازم لهم.

وأشار رئيس الجامعة إلى إنه يولي اهتمامًا كبيرًا لمختلف مشروعات الجامعة، ويتابع معدل الإنجاز وخطط العمل للعديد من المشروعات الإنشائية التي تنفذها الجامعة ومنها مشروع إنشاء المستشفى الجامعى، ومستشفى الغالي الجامعي، وإعادة تأهيل مبنى كلية الفنون التطبيقية، وغيرها من المشروعات.

وأوضح أن الجامعة تسير وفق خطة طموحة للتوسع في بناء العديد من المنشآت الجديدة، لذا نحرص دوماً على متابعة المشروعات الجاري تنفيذها لسرعة استكمالها، وتذليل كافة العقبات أمام الشركات المنفذة، وذلك بهدف إتاحة فرص تعليمية متعددة لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.