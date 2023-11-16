بتوجيهات الرئيس السيسى.. الطفل الفلسطينى "عبدالله" يتجه لمعهد ناصر لتلقى العلاج

قال مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، إن الطفل الفلسطيني المصاب عبدالله كحيل الذي يواجه خطر الموت، في طريقه إلى معهد ناصر بعد دخوله الأراضي المصرية قادما من قطاع غزة عبر رفح البري، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف مراسل القناة، أن الطفل الفلسطيني المصاب عبدالله كحيل، الذي يبلغ من العمر 11 عامًا، يعاني من كسر مفتت وفقدان في عظام وأنسجة الفخذ اليمنى، والكسر جرى تثبيته بواسطة جهاز زجاج، بحسب التقرير الطبي.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، استجاب لمناشدة طفل فلسطيني مصاب في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث وجّه باستقباله في معبر رفح، وتوفير الرعاية الطبية له في أحد المستشفيات المصرية.

وناشد الطفل الفلسطيني الأطباء في مصر لعلاج قدمه من البتر، قائلا: “بطلب من المصريين معالجة رجلي، ليه بتقطعوها؟، خلوني أمشي زي قبل”.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان استقبال 12 طفلًا فلسطينيًا عبر معبر رفح للعلاج من الأمراض السرطانية في المستشفيات المصرية المتخصصة في علاج أورام الأطفال، في ضوء تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم كافة أوجه الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم توقيع الكشف الطبي على كافة الأطفال، وتم نقلهم من خلال هيئة الإسعاف المصرية، إلى المستشفيات المتخصصة في علاج أورام الأطفال.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة المعدة للتعامل مع تداعيات الأحداث في قطاع غزة، والتي تتضمن جهوزية مستشفيات الإحالة، وتوافر الطواقم الطبية المدربة، بالإضافة لاستدامة توافر الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم.