المحكمة الرياضية ترفض دعوى بيراميدز ضد مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا (مستند)

الخميس 16/نوفمبر/2023 - 03:08 م

رفضت محكمة التحكيم الرياضي "كاس"، أحقية نادي بيراميدز في الشكوى التي تقدم بها مختصما كلا من اتحاد الكرة المصري والنادي الأهلي بسبب مشاركة الفريق الأحمر في دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية للبطولة الإفريقية 2022 / 2023، رغم أنه كان يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري.

كان نادي بيراميدز قد رفع دعوى في محكمة التحكيم الرياضي يرى فيها أنه كان الأحق بالمشاركة في دوري أبطال أفريقيا بالنسخة الماضية بدلا من الأهلي كونه وصيف الدوري، وكان من الأولى مشاركة الأهلي في الكونفدرالية.

واختار اتحاد الكرة الأهلي والزمالك للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي وبيراميدز وفيوتشر في موسم 2022 / 2023، بالنظر إلى نتائج الدور الأول لمسابقة الدوري، بعدما طلب الاتحاد الإفريقي تحديد الأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية لهذا الموسم قبل انتهاء الموسم السابق له.

وأصدرت المحكمة الرياضية “كاس” قرارا برفض الشكوى المقدمة من نادي بيراميدز والتأكيد على أن اتحاد الكرة المصري هو المخول له تحديد الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية.

وكشف اتحاد الكرة فى بيان رسمى سابق أنه تم اختيار الزمالك والأهلى للمشاركة فى دورى أبطال إفريقيا، وبيراميدز وفيوتشر للمشاركة فى الكونفدرالية طبقًا لنتائج الدور الأول من الدورى الممتاز، مشيرا إلى أن ذلك الأقرب لتحقيق العدالة.

