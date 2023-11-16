الصحة العالمية: نبحث سبل إخلاء مستشفى الشفاء بغزة لكن الخيارات محدودة

قال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية، إن المنظمة تبحث سبل إخلاء مستشفى الشفاء بغزة، لكن عاد وشدد على أن الخيارات محدودة، نقلا عن قناة "القاهرة الإخبارية".

كان الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرييسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، قال إن دخول الجيش الإسرائيلي إلى مستشفى الشفاء فى غزة غير مقبول على الإطلاق.

وأضاف مدير عام منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفى، إن الحاجة الملحة في غزة الآن هي لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات والوقود والكهرباء، مشيرا إلى أن الأمطار الغزيرة خلال الليل غمرت المخيمات المؤقتة للنازحين في غزة ما جعل الظروف أسوأ.

كشف أدهانوم عن أن عدد أسرة المستشفيات في غزة انخفض من 3500 إلى 1400 منذ بدء التصعيد العسكري، معربا عن قلقه على سلامة الموظفين والمرضى، داعيا فى الوقت ذاته إلى حمايتهم.

وأوضح أنه لا تحديث لعدد الوفيات والإصابات في غزة في الأيام الثلاثة الأخيرة.