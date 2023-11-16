وزارة العمل: ندوة للتوعية بتشغيل وتدريب ذوى الهمم بالإسكندرية

قالت وزارة العمل، إن مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية نظمت ندوة للتوعية حول " التشغيل والتدريب وسوق العمل لذوى الهمم" ، بحضور 35 من الشباب ذوى الهمم من أبناء المحافظة، وذلك في إطار مبادرة "متحدي الإعاقة في أعيننا" والتي ينفذها فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية ، وتناولت الندوة عدة محاور أهمها : كيفية التقدم للوظائف المختلفة والاوراق المطلوبة، وكيفية الحصول على فرصة تدريب والشروط والامتيازات، والمشاكل التى تواجه ذوى الهمم بعد الالتحاق بالوظائف ، وذلك فى إطار جهود المديرية نحو دمج ذوى الهمم فى المجتمع من خلال خطط لتدريبهم وتشغيلهم فى منشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، يأتى ذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتلك الفئة وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية لهم فى منشآت القطاع الخاص التى يعمل بها 20 عاملاً فأكثر، لاستيفاء النسبة المقررة قانوناً، وكذلك دمجهم فى برامج التدريب المهنى المجانية التى تقدمها المديرية على مدار العام لتأهيلهم والاستفادة من قدراتهم ومهاراتهم.

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية ، فى تقريرٍ للوزارة، أن الندوة شارك فيها الدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة فرع المجلس القومى للمرأة، ورباب ابو العزم عضو الفرع عن كرسي الإعاقة، وافتتحت الندوة مقررة الفرع واستعرضت الخدمات المقدمة من المجلس القومي للمرأة.

كما ألقى وكيل المديرية كلمة خلال الندوة عن التشغيل لذوي الهمم وكيفية الحصول علي كافة حقوقهم وذلك في إطار توجيهات معالي الوزير بدعم ذوي الهمم وتشغيلهم في أماكن تتناسب معهم، كما استعرض بعض من الشباب ذوى الهمم مشكلاتهم وجرى الرد عليها وإيجاد حلول لها، وقد جرى ترجمة اللقاء بلغة الاشارة للصم والبكم، كما ألقت مدير إدارة الرعاية بالمديرية محاضرة عن أحكام تشغيل النساء وعدد ساعات العمل بقانون العمل، وايضاً نصوص قانون العمل فى تشغيل ذوي الهمم.

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