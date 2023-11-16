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الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

حزب الله: استهدفنا موقعي بياض بليدا ومسكاف عام الإسرائيليين بالأسلحة وأوقعنا فيهما إصابات مباشرة

حزب الله اللبناني
حزب الله اللبناني
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أعلن حزب الله اللبناني، استهداف موقعي بياض بليدا ومسكاف عام الإسرائيليين بالأسلحة، مضيفا: "أوقعنا فيهما إصابات مباشرة"، نقلا عن قناة القاهرة الإخبارية.

وتزداد حدة المخاوف الأمريكية من تسبب إسرائيل في فتح جبهة ثانية للحرب الدائرة في غزة ، والتي مر عليها أكثر من شهر الآن وتسببت استشهاد الآلاف، وما زاد من القلق خلال الأيام الماضية الأعمال العسكرية التي تشنها قوات الاحتلال في لبنان وعلى طول الحدود ما دفع البيت الأبيض لبعث رسالة تحذيرية لحكومة نتنياهو من وزير الدفاع.

وأعرب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن قلقه لنظيره الإسرائيلي يوآف جالانت في مكالمة هاتفية بشأن دور إسرائيل في تصعيد التوترات على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان، وفقًا لثلاثة مصادر إسرائيلية وأمريكية مطلعة على المكالمة.

حزب الله اللبناني بياض بليدا مسكاف عام الإسرائيليين غزة لبنان