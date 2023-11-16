وزارة العمل: دورة تدريبية مجانية على مهنة التفصيل والخياطة لفتيات بورسعيد

أعلنت وزارة العمل، افتتاح مديرية العمل بمحافظة بورسعيد، فعاليات الدورة التدريبية المجانية على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة بحى الضواحى، لـ10 متدربات، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر إحتياجاً، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب، فى ضوء خطة التدريب المهنى للعام 2023 -2024 ، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي يتطلبها سوق العمل بالمحافظات، وتأهيلهم وتنمية مهاراتهم على المهن المتاح التدريب عليها بمراكز التدريب المهنى الثابتة والمتنقلة ، للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة.

واوضح عبد الونيس عبد الله، مدير مديرية العمل ببورسعيد، فى تقريره للوزارة، انه افتتح فعاليات الدورة التدريبية بمقر الوحدة والتى أكد خلالها أن التدريب المهني هو فرصة أتاحتها الدولة للمرأة من أجل الحصول على باب رزق من مهنة جديدة، والتى تحلم وتأمل فى تمكينها اقتصادياً بسواعدها، موجهاً بضرورة تنظيم لقاء موسع يضم جميع المتدربات للتعرف على جهات التمويل المختلفة، ومهارات التسويق الالكتروني وأسس وقواعد إقامة المشروعات الصغيرة، كما استمع إلى المتدربات لمعرفة احتياجاتهم التدريبية الجديدة، والرد على استفساراتهن، بحضو الكيميائية منار العوضى مدير المركز، و المدربات ، نهلة أبو العزايم، وسمر شكرى، وهناء المتبولى، وهانى عيسى، وفنيين التدريب محمد رضوان، والسيد كامل.

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