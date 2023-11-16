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الخميس 16 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع وإصابة 5 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات على حيازة أرض زراعية بالغربية

ارشيفيه
ارشيفيه
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شهدت عزبة البحر بقرية بلاي التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، مشاجرة بالأسلحة النارية وقيام مسلحون بالتعدي على عدد من أهالي العزبة، بسبب النزاع على حيازة أرض زراعية، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ٤ آخرين.
تلقى اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز السنطة، بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية في عزبة البحر بقرية بلاي وسقوط قتيل وإصابات .

علي الفور انتقلت قوة من شرطة مركز السنطة للعزبة للمعاينة والسيطرة على الموقف، وتبين مقتل شخص يدعى محمود م أ متأثراً بجراحه إثر إصابته بطلق نارى وإصابة ٤ آخرين تم نقلهم للمستشفى للعلاج.

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