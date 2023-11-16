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الخميس 16 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

"ايسترن كومباني" تعلن رسميًا إتمام بيع 30% من حصتها لـ"جلوبال الإماراتية"

الشركة الشرقية ايسترن
الشركة الشرقية "ايسترن كومباني"
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أتممت مصر بيع حصة نسبة 30% من حصة الشركة الشرقية (إيسترن كومباني)، في أول عملية بيع خارجية لأصول كبرى مملوكة للدولة منذ أن وافقت على برنامج الخصخصة مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022.

وأعلنت الشركة الشرقية "ايسترن كومباني" لجميع المتعاملين علي اسم الشركة بتاريخ 16/11/2023 تنفيذ صفقة البيع من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير ، علي اسهم الشركة لعدد 669.000.000  سهم بقيمة 16.40 مليار جنيه مصري لاغير.

وكان مجلس الوزراء المصري أعلن في أوائل سبتمبر أن شركة جلوبال الامارتيه  وافقت على شراء الحصة مقابل 625 مليون دولار من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية المملوكة للدولة والتي تملك 50.50% من أسهم الشرقية.
ويقلص البيع حصة الحكومة إلى 20.50% ويعطي قوة دفع لبرنامج الخصخصة في مصر.

وقال مجلس الوزراء في سبتمبر إن جلوبال ستقدم في إطار الاتفاق 150 مليون دولار لشراء التبغ اللازم للإنتاج.

جلوبال الشرقية ايسترن كومباني بيع حصة من الشرقية للدخان