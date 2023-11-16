الروائى أحمد طوسون: حرب غزة كشفت ضمير العالم الذى يحتكم لأكثر من معيار

أعرب الروائى والقاص أحمد طوسون، عضو لجنة ثقافة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة، وعضو اتحاد كتاب مصر، عن حزنه الشديد من استمرار القصف الاسرائيلى على قطاع غزة، لافتًا الى ان المشاهد مفزعة، وعدد القتلى من النساء والأطفال كبير جدا.

وقال "طوسون" فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، إن القضية الفلسطينية كشفت ضمير العالم الذى يحتكم لأكثر من معيار، خاصة فيما يتعلق بالعالم العربى نجد صمت وتواطىء، على عكس ما حدث فى الحرب الروسية الاوكرانية.

وأضاف الروائى ان فكرة تغنى الغرب بحقوق الانسان والمنظمات الكثيرة المنتشرة ماهى إلا غطاء لضمير انسانى سقط سقوطا مريعا فى الايام الأخيره.

وأكد “طوسون”، أنه دائما وأبدا الحق يحتاج الى القوة، موضحا أنه مهما طال وقت الاحتلال لابد وأن ينتصر صاحب القضية.

وتابع: "نحن المصريين بصفه خاصه مررنا بهذة الظروف ، و قدمنا الكثير من الشهداء حتى نحصل على استقلالنا واسترددنا ارضنا".