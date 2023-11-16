انتخاب وتنصيب اتحاد طلاب مدارس المرحلة الإعدادية في محافظة دمياط

شارك عبد العليم جمعة، وكيل مديرية التربية والتعليم بدمياط ، الرائد العام للمرحلة الإعدادية، اليوم الخميس في معسكر صقل وإعداد القادة لانتخاب المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المرحلة الإعدادية تمهيدا لإجراء عملية انتخابات المكتب التنفيذي على مستوى المديرية للعام الدراسي ٢٠٢٣- ٢٠٢٤م انطلاقاً من الموضوع المحوري " الاتحادات الطلابية والذكاء الاصطناعي"، وذلك بمدرسة أبو بكر الصديق الثانوية المشتركة بإدارة دمياط الجديدة، بحضور علاء ناشد النادي موجه عام التربية الاجتماعية ورابحه محمد السيد مسئول الاتحادات الطلابية بالمديرية ومسئولي الاتحادات الطلابية بالإدارات التعليمية.

وخلال المعسكر ألقى وكيل المديرية كلمة إلى أبنائه الطلاب حثهم فيها على النجاح والتفوق والاقتداء بالنماذج الناجحة بالمجتمع، معبراً عن سعادته للاستماع إلى عرض الطلبة ببرامج الانتخابات، مما يؤكد أنهم قادة المستقبل في جميع المجالات، وسفراء لمديرية التربية والتعليم بدمياط ، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية، موجهاً بضرورة الاستمرار في البحث عن المعلومة والاشتراك في المسابقات الثقافية.

وأجريت الانتخابات بكل شفافية وحيادية بمعرفة اللجنة الثلاثية وأسفرت عن فوز الطالب محمد رضا غنيم إدارة الزرقا التعليمية بمنصب أمين الاتحاد والطالبة جنا محمد عبد الرحمن ندا إدارة كفر سعد التعليمية بمنصب الأمين المساعد.

كما أسفرت الانتخابات عن فوز الطالب ملك سميح زكريا إدارة عزبة البرج التعليمية بمنصب المقرر الديني والثقافي والطالبة ملك إبراهيم السعيد إدارة دمياط الجديدة التعليمية بمنصب المقرر الاجتماعي والطالب عبد المنعم محمود وهبه إدارة كفر البطيخ التعليمية بمنصب المقرر العلمي

والطالب رفيق محمد حسانين إدارة الروضة التعليمية بمنصب المقرر الرياضي والكشفي والطالبة نوران باسم بهجت إدارة الروضة التعليمية بمنصب المقرر الفني.

تم تشكيل لجنة من التوجيه العام للتربية الاجتماعية بإعداد وتنفيذ معسكر صقل القيادات الطلابية للمرحلة الإعدادية

هالة مردان مسئول التربية الاجتماعية وهالة سرحان مسئول مكاتب الخدمة المدرسية وأماني مسعد عضو مكتب الاتحادات الطلابية.

وأعرب وكيل المديرية عن شكره وتقديره لمدرسة ابو بكر الصديق الثانوية المشتركة بإدارة دمياط الجديدة لحسن تعاونها والإعداد الجيد والمساهمة الفعالة فى إنجاح المعسكر متمثلة في مدير إدارة المدرسة علاء جعفر