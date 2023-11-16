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الخميس 16 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

متظاهرون يضعون "أكياس جثث" رمزية خارج البيت الأبيض لإظهار جرائم الاحتلال في غزة

اكياس جثث امام البيت
اكياس جثث امام البيت الابيض
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وضع متظاهرون أكياس جثث رمزية خارج البيت الابيض ، احتجاجا على الوفيات في غزة،وفقا لتقرير عرضته قناة "سكاي نيوز".

 وقالت "اسراء شاكر" مديرة حملات في منظمة العفو الدولية: لقد صنعنا هذا المشهد ليمثل جزءا من أرواح المدنيين، الذين قتلوا خلال الاسابيع الاربعة الماضية لاظهار انسانية ما تبدو عليه هذه الارواح، هذه اكثر من مجرد ارقام واحصائيات، هذه عائلات هؤلاء هم الاباء الذين فقدوا اطفالهم، والاطفال الذين فقدوا والديهم ونريد ان يظهر ذلك انسانيتهم ، هذه الوقفة الاحتجاجية هي تكثيل للحزن هناك الكثير من الحزن الذي لا يمكن التغلب عليه، والرغبة في دعوة رئيسنا الى القيام بشىء ما لوقف هذا.

كم عدد من الارواح الاخرى التي قتلت؟ كم من العائلات دمرت؟

البيت الأبيض الوقفة الإحتجاجية متظاهرون منظمة العفو الدولية