وزير الخارجية الروسي يشيد بدور مصر في تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أشاد سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، في تصريحات نشرتها قناة "روسيا اليوم"، بدور مصر في الجهود الرامية إلى حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ووقف الحرب في قطاع غزة.

ولفت وزير الخارجية الروسي إلى أن القمة التي عقدتها القاهرة كانت أول فعالية دولية جرت بعد أحداث السابع من الشهر الماضي وما تلاها

وأوضح لافروف: "كان من المهم إظهار أن المجتمع الدولي لا يريد أن يشاهد بصمت ما يحدث، بل يريد وقف أي أعمال عسكرية، وإطلاق سراح كل الرهائن، والسماح للمدنيين من الدول الأخرى بمغادرة هذه المنطقة وضمان السلام والأمن لسكان غزة".

وتطرق لافروف إلى الوضع في الضفة الغربية المحتلة، وقال: "اسمحوا لي أن أذكركم بالضفة الغربية، التي لم يعلن رسميا عن الأعمال القتالية فيها، لكنها أيضا تشهد غارات يشنها جيش (الاحتلال) الإسرائيلي، الأمر الذي لا يسهم في تهئية الظروف لبدء الانتقال إلى السلام وفي نهاية المطاف، بعد حل كافة المشاكل الإنسانية، إلى المفاوضات المباشرة بشأن إنشاء دولة فلسطينية."

وتابع: "تلعب القاهرة دورا مهما في هذه العملية وتمتد قدراتها كدولة ولاعب دولي إلى ما هو أبعد من منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية. إن مصر بالفعل لاعب عالمي".