بنات عين شمس تفتتح القافلة التنموية الشاملة بالمرج

افتتحت كلية البنات جامعة عين شمس القافلة الطبية التنموية الشاملة التي نفذها قطاع شؤون خدمة المجتمع والتنمية البيئية بكلية البنات جامعة عين شمس، بالتعاون مع محافظة القاهرة بمركز الأندلس للرعاية الصحية بحى المرج ويأتى ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للمناطق الاكثر احتياجًا.



وذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وغادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و أميرة یوسف عميدة كلية البنات وهبة بركات وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة واللواء حسام الشربينى أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشاركت كلية البنات عدد من كليات الجامعة لتتكاتف وتتكامل الجهود، وهى كليات الطب والتمريض والصيدلة وطب الأسنان والتربية والآثار، وقدمت القافلة لأهالى المرج خدمات طبية وتوعوية ودعم للأسر والأطفال اليتامى.



وأشاد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بالدور المجتمعي الذي تقوم به كلية البنات بجامعة عين شمس مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة خاصة في مجال رفع المستوى الثقافي للمواطنين والمشاركة فى المبادرات التي تستهدف المناطق الأكثر احتياجًا.

وأكد دور مؤسسات المجتمع المدني في مشاركة الأجهزة التنفيذية في تقديم الخدمات التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين في هذه المناطق في اطار سعى الدولة لتغيير حياتهم للأفضل .