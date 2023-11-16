آخر تطورات الأوضاع داخل وفي محيط مجمع الشفاء بغزة

قدمت منى عوكل، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، ملخصا عن آخر تطورات الأوضاع في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه، في قطاع غزة.

وقالت عوكل، إن هناك حالة صحية وطبية بائسة جراء استمرار الاستهدافات والتوغل في محيط المستشفيات تحديدا، بجانب استمرار تواجد جنود الاحتلال الإسرائيلي بداخل مستشفى الشفاء، مع عمليات تفتيش واعتقال واستهداف داخل حرم المستشفى والمعدات الطبية وغرف الإنعاش وجميع الأجهزة الطبية التي من شأنها أن تسهم في الحفاظ على حياة الجرحى المتواجدين داخل المستشفى حتى اللحظة.

وتابعت، أنه وفقا للشهادات الواردة من مستشفى "الشفاء" الطبي، لا زالت الأوضاع الأمنية شديدة الخطورة داخل المستشفى، بجانب أن الطواقم الطبية لم يعد بإمكانها التواصل مع الكثير من الأقسام الأخرى، بالإضافة إلى أنه لا توجد إمدادات طبية ومياه وغذاء، وبالتالي وفقا لما وردت من المعلومات جميع حالات المرضى في خطر جسيم.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المجمع، فجر الأربعاء، وداهمت مبنى الجراحة الجديد ومبنى الطوارئ اللذين يتواجد فيهما المرضى والطواقم الطبية، وقامت بتفتيش المباني داخل المجمع، إضافة إلى الأقسام.