"دور أطباء المجازر فى الإشراف على اللحوم البيضاء" ورشة عمل بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها مع رفع الوعي الطبي البيطري بين أصحاب المزارع والماشية، وذلك من خلال الاستمرار في تكثيف عقد الندوات وتنظيم حملات التوعية الإرشادية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور محمد إبراهيم متولى وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، أن مديرية الطب البيطري بالشرقية قامت بتنظيم ورشة عمل بعنوان “دور أطباء المجازر فى الإشراف الطبى على اللحوم البيضاء داخل محافظة الشرقية” وذلك بحضور كلاً من مدير عام الإدارة العامة للصحة العامة والمجازر الدكتور محمد عبد الحميد يوسف والدكتور عاطف عوض الله مدير إدارة الدواجن و مديرى الإدارات بالمديرية وأقسام الصحة العامة والمجازر بالإدارات الخارجية وعدد كبير من الأطباء والإداريين العاملين بالمديرية.

أوضح مدير مديرية الطب البيطري، أن الورشة جاءت فى إطار نقل الخبرات بين الإدارات الفنية المختلفة فى إطار سعى المديرية وبذل كل الجهود للحفاظ على الثروة الداجنة و الصحة العامة للمواطنين .

كما ألقت الدكتورة ريهام عبد الرحمن الطبيبة بإدارة المجازر محاضرة استعرضت فيها أهمية الرقابة البيطرية على اللحوم والدواجن ، بالإضافة إلى دور الطبيب البيطرى داخل المجزر و خطوات الكشف ومتابعة أعمال الذبح وخطوات الذبح والدور الرقابي لأطباء إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم ودور الأطباء البيطريين فى الحرص على مراقبة الأسواق ومحال عرض وبيع الدواجن ودورهم داخل المستشفيات والمطاعم ومراكز الشباب.

و أضاف مدير المديرية، أنه قام بتكريم الأطباء المتميزين فى إدارة الامراض المشتركة وأقسام الصحة العامة بالإدارة الخارجية، وتتواصل جهود مديرية الطب البيطرى بالشرقية للحفاظ على الثروة الحيوانية و الداجنة وزيادة إنتاجيتها وتوفير غذاء من أصل حيواني آمن وصحي والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.