19 نوفمبر.. تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة

أعلن الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، الفعالية الهندسية التي تنظمها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لتركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثانية في 19 نوفمبر مطلع الأسبوع المقبل لتتزامن مع عيد الطاقة النووية الثالث.

هذا وقد وصلت مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثانية في 25 أكتوبر الماضي على الرصيف البحري التخصصي بموقع المحطة النووية بالضبعة المخصص لاستقبال معدات المشروع.

والجدير بالذكر أن مصيدة قلب المفاعل تعد أحد العناصر الأساسية في نظام السلامة للمحطة، وتعكس أعلى معدلات الأمان النووي لضمان التشغيل الآمن والمستمر لمحطة الضبعة النووية، وهي أحد المعدات المميزة للمفاعلات الروسية من الجيل الثالث المتطور 3+، وهي عبارة عن نظام حماية فريد يتم تركيبه أسفل قاع وعاء المفاعل بهدف رفع درجة أمان وسلامة المحطة.

والهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مسار تنفيذ المشروع وسجل زاخر من الإنجازات المتتالية والمتعاقبة ويعاهد العاملون فيها الشعب المصري والقيادة السياسية للبلاد على بذل أقصي جهد لتحقيق الحلم النووي المصري السلمي.

