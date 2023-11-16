وصول 5 طائرات مساعدات لغزة من دول عربية

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، خبرا عاجلا يفيد بوصول 5 طائرات مساعدات من الأردن والكويت وعمان والإمارات وروسيا تمهيدا لنقل حمولاتها إلى قطاع غزة.

وقال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، منذ قليل، إنّ الهلال الأحمر المصري ينسّق مع إدارة المساعدات الدولية على المستوى المحلي ومنظمات المجتمع المدني من خلال 27 فرعًا بجميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف في كلمته على هامش مؤتمر تدشين قافلة المساعدات الإنسانية لغزة، أن عدد الطائرات التي وصلت للإغاثة 131 طائرة مقدمة 30 دولة، و8 منظمات دولية بحجم يصل إلى 3200 طن.

10 آلاف طن حجم المساعدات المصرية إلى غزة

وأشار إلى أن حجم المساعدات المصرية بلغت نحو 10 آلاف طن، وحجم المساعدات المقمة لغزة من قبل منظمة الأمم المتحدة الموجودة في مصر 6200 طن، مؤكدا أن إجمالي المساعدات التي تسلمها الهلال الأحمر الفلسطيني 18 ألفًا و800 طن، موضحا أنّها نقطة في بحر جراء ما يشهده أهالي غزة من انتهاكات.

وأكد أن التنسيق يتخلله مجموعة كبيرة من المراحل، أهمها أننا ننسق مع الهلال الأحمر الفلسطيني والأونروا، وهذا للحصول على أولوية المساعدات، لترتيبها وإرسالها لغزة، ويعمل المتطوعين على مدار الساعة، لأن المساعدات تأتي في أوقات مختلفة، متابعا بأنّ العمل ما زال مستمرا على قدم وساق في استقبال وإرسال المساعدات.