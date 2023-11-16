تأجيل محاكمة مرتضى منصور في سب وقذف ممدوح عباس لجلسة 28 ديسمبر 2023

قررت الدائرة الثانية بالمحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، تأجيل جلسة محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، لاتهامه بسب وقذف ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك لجلسة 28 ديسمبر لحين الفصل في الدعاوى المرفوعة أمام محكمة النقض .

وسبق أن أجلت الدائرة الثانية بالمحكمة الاقتصادية في وقت سابق، أولى جلسات الدعوى المقامة من ممدوح عباس والتي حملت رقم 10498 لسنة 2023 ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق، بتهمة السب والقذف.

ويذكر أنه أجلت المحكمة الاقتصادية، محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، في اتهامه بسبّ وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمستشار القانوني للأهلي المحامي محمد عثمان، وأحمد شوبير لجلسة 16 نوفمبر للاطلاع.

وكانت محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار إبراهيم صالح قضت في وقت سابق، بحبس مرتضى منصور 3 أشهر، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف العقوبة لحين الاستئناف على الحكم، وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه، كما ألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة في القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، لصالح محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي يتهم فيها المذكور بالسب والشتم ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.