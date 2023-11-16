تضامنًا مع القضية الفلسطينية.. حسن الرداد يتبرع بإيرادات فيلم "بلوموندو" لصالح غزة

فاجأ الفنان حسن الرداد جمهوره بعد طرح فيلم "بلوموندو"، بعدما أعلن تخصيص عائد إيرادات الأسبوع الأول لصالح أهالي غزة وتضامنًا مع القضية الفلسطينية.

وكتب الفنان حسن الرداد عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "فيلم بلوموندو يعرض الآن في مصر والسعودية وكل الدول العربية..للأسف احنا بنمر بفترة صعبة جدًا ومؤلمة نفسيًا، بسبب اللي بيتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من اعتداءات وحشية يومية للمدنيين وخاصة الأطفال".

وتابع: "فيلمي الجديد كنت تعاقدت عليه من فترة والمنتج والموزع حددوا موعد لعرضه وتوزيعه مسبقًا، وأنا طبعًا مُتفهم ده تمامًا وبحترم الالتزام بالتعاقد ولكن بعتذر لوسائل الإعلام أنا وكل صنّاع العمل عن إقامة عرض خاص للفيلم فى مصر نظرًا للظروف الراهنة حيث تم الاتفاق بيني وبين شركة الإنتاج على ذلك..ولقد تم الاتفاق بيني وبين شركة الإنتاج أيضًا بالتبرع بإيراد أول أسبوع في مصر لصالح أهالينا في غزة".

حسن الرداد عبر إنستجرام

الجدير بالذكر أن فيلم "بلوموندو" يشارك في بطولته كل من حسن الرداد، ميرنا نورالدين، محمود حافظ، هاجر أحمد، إنجي وجدان، محمد محمود وعدد من النجوم الفن ضيوف شرف، العمل من تأليف حازم ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.