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الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مفاجأة من العيار الثقيل.. نور الطيب تودع بطولة سنغافورة من الدور الأول

نور الطيب والماليزية
نور الطيب والماليزية سيفاسنجارى سوبرامانيام
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فى مفاجئة هى الأكبر حتى الآن فى بطولة سنغافورة المفتوحة للإسكواش 2023، شهدت خروج النجمة المصرية نور الطيب، لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى للبطولة، وتودع المنافسات مبكرا للغاية بخسارتها فى مباراة الدور الثانى أمام الماليزية سيفاسنجارى سوبرامانيام بنتيجة 3-1 .
وجاءت نتيجة الأشواط، كالتالى:
6-11 ، 10-12 ، 11-8 ، 10-12 .
بذلك تخسر نور الطيب نجمة وادى دجلة، فرصة المنافسة على المركز الخامس فى التصنيف العالمى لصالح الإنجليزية جورجينا كينيدى أو البلجيكية نيلى جيليس، وبهذا الفوز تقفز سيفاسنجارى 4 مراكز فى التصنيف وتصعد إلى المركز 25 .
وتعد بطولة سنغافورة للإسكواش، إحدى البطولات الذهبية في لعبة الإسكواش، والتي انطلقت يوم 14 وتستمر حتى 19 نوفمبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار للرجال ومثلهم للسيدات بمشاركة 48 لاعبا ولاعبة من مختلف أنحاء العالم.

نور الطيب الماليزية سيفاسنجارى سوبرامانيام بطولة سنغافوره المفتوحة للإسكواش وادي دجلة