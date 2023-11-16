الكرملين: قرار التشيك بتجميد الممتلكات الروسية فى الخارج "غير قانونى"

أكد المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، أن قرار جمهورية التشيك بتجميد الممتلكات الروسية فى الخارج بأنه غير قانونى على الإطلاق ويثير الدهشة.

وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الخميس، إن قرارات تجميد الممتلكات الروسية في الخارج غير قانونية على الإطلاق ومخالفة للقانون الدولي"،مشيرا إلى أن كل الممتلكات الروسية فى الخارج ذات الطابع الدبلوماسي وغير الدبلوماسي باتت تحت التهديد الآن.

وأضاف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية: "لابد من دراسة الوضع ومعرفة ماذا يوجد لدى التشيكيين من مملكات في روسيا، وسيكون لدينا رد محتمل ".

وكانت الرئاسة الروسية "الكرملين" أعلنت أن الرئيس فلاديمير بوتين، لم يستبعد أبدا إجراء اتصالات مع القادة الغربيين، مشيرة إلى أنه يتحدث عن الانفتاح على الحوار، وأنه من أنصار الاتصالات المثمرة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف - في تصريحات للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كان الرئيس بوتين مستعدا للتحدث مع المستشار الألماني أولاف شولتس - إن "الرئيس بوتين، لا يستبعد إجراء الاتصالات أبدا، ويتحدث دائمًا عن انفتاحه على الاتصالات المختلفة خاصة على أعلى مستوى".

وأضاف بيسكوف أن "الرئيس بوتين، كان ولا يزال أيضا داعما للاتصالات المثمرة، وليس فقط من أجل إجراء الاتصالات، أي من أجل التوصل إلى نتائج".