بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ شهرين ونصف.. 0.2% ارتفاعا بمؤشر الدولار الأمريكي

أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 7 نوفمبر، تقلص ارتفاع عقود شراء الذهب ليصل إلى 600 عقد مقارنة مع التقرير ، بينما انخفضت عقود بيع الذهب بمقدار 2191 عقد مقارنة مع التقرير السابق.

وكشف التحليل الفني لـ"جولد بيليون" ان البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر تقلص ارتفاع الطلب على عقود شراء الذهب مقارنة مع الأسابيع الماضية، وذلك بسبب تراجع الاستثمارات في الملاذ الآمن في ظل عدم توسع رقعة الحرب في الشرق الأوسط.

قد يشهد وضع الطلب على عقود الشراء والبيع للذهب تذبذب خلال الفترة القادمة في ظل اختلاف توقعات الأسواق بشأن مستقبل السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي. بالإضافة إلى فقدان الذهب الدعم من التوترات الجيوسياسية خلال الفترة الأخيرة.

علي جانب أخر، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي خلال جلسة الامس بنسبة 0.2% بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ شهرين ونصف بدعم من تضارب التوقعات في الأسواق، واليوم يشهد الدولار تذبذب في انتظار صدور بيانات اعانات البطالة الأمريكي.

من جهة أخرى أعلن مجلس الشيوخ الأمريكي أنه قد تم الموافقة على مشروع قانون يعمل على تجنب الاغلاق الحكومي في الولايات المتحدة والذي كان مقرر أن يحدث غداً، وذلك بعد أن تم الموافقة بأغلبية الأعضاء على قانون جديد يمد فترة التمويل وبموجب القانون الجديد سيتم مد عملية تمويل الحكومة الأمريكية حتى يوم 19 يناير وقد تمتد إلى 2 فبراير.

الأخبار قد تقلل من الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق المالية، حيث يتم اللجوء إلى المعدن النفيس في أوقات التوترات السياسية وعدم اليقين الاقتصادي، ليظل الذهب حالياً يبحث عن دعم جديد للارتفاع.

أيضاً الأسهم الأمريكية مستمرة في الارتفاع بشكل كبير الأمر الذي يحد من مكاسب الذهب، حيث تنتقل الاستثمارات إلى سوق الأسهم الأكثر مخاطرة على حساب الذهب الذي يستخدم كملاذ آمن في الأسواق.

يوم أمس ارتفع مؤشر الأسهم الأمريكية الأكثر شيوعاً S&P500 بشكل طفيف بنسبة 0.2% ولكنه سجل أعلى مستوى منذ شهرين ونصف، وكان المؤشر قد ارتفع يوم الثلاثاء الماضي بنسبة 2%، وذلك بعد بيانات التضخم الأمريكية حيث انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بأقل من التوقعات.