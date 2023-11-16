رئيس أشمون يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

شن خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، حملة مكبرة اليوم الخميس لتنفيذ الإزالة لـ5 حالات تعد علي الأرض الزراعية بقري شنشور ومؤنسة والفرعونية وسمادون بمساحة إجمالية حوالي 335 متر، بحضور علاء أبو حشيش، و سعيد أبو السعود نائبي رئيس المدينة، والمهندس أحمد صقر رئيس حماية الأراضي بالإدارة الزراعية، و صبري زيد رئيس لجنة الإزالات بأشمون ، ورؤساء الوحدات المحلية القروية، وقوة من الشرطة، واللجنة المشكلة من الزراعة والوحدة المحلية ، وتمت الإزالة دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات .

من جانبه أكد النمر، استمرار حملات الإزالة بأشمون والوحدات المحلية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقا للقانون، مشدداً على المتابعة الدورية والمستمرة والتصدي للمخالفين والتعامل بحزم مع أي محاولات للبناء المخالف دون تهاون أو تقصير حفاظاً علي الرقعة الزراعية .

يأتى هذا تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بإزالة كافة التعديات علي الأراضي الزراعية في المهد حفاظاً علي الرقعة الزراعية واسترداد حقوق الدولة وسيادة القانون وتطبيق الإجراءات القانونية الصارمة حيال المخالفين.