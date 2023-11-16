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الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن السيطرة العملياتية على ميناء غزة

ميناء غزة
ميناء غزة
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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلى أعلن السيطرة العملياتية على ميناء غزة.

وفي سياق متصل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن طائرات مقاتلة إسرائيلية قصفت منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في غزة.

وأضاف أن منزل هنية "استخدم كبنية تحتية إرهابية، وكثيرا ما كان بمثابة نقطة التقاء لكبار قادة حماس لتوجيه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين الإسرائيليين وجنود الجيش الإسرائيلي".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق لليوم الواحد والأربعين على قطاع غزة، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما لا يزال هناك المئات تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة، وذلك وسط حصار شديد على القطاع وقطع للكهرباء والماء، ومنع دخول الأدوية والمواد الغذائية والمساعدات الحيوية، ما يزيد تعقيد وخطورة الوضع الإنساني على حياة المدنيين.

جيش الاحتلال الإسرائيلي ميناء غزة طائرات مقاتلة إسرائيلية منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس