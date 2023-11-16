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الخميس 16 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

السيطرة على حريق نشب داخل شقة بالتجمع الأول

أرشيفية
أرشيفية
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نشب حريق فى شقة بأحد العقارات السكنية بمنطقة التجمع الأول، وتم إخماده دون وقوع إصابات . 

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية تلقت بلاغا من شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة يفيد بنشوب حريق داخل شقة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان البلاغ، وحاصرت قوات الإطفاء كرات اللهب ومنع خطر الامتداد إلى المجاورات والسيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع خسائر بشرية.

وتبين أن الحريق نشب فى شقة بالطابق الأول بسب ماس فى التكييف امتد لحجرة النوم والتهم الحجرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

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