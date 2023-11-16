ندوة حول "تطوير التعليم  والمشاركة الإيجابية " بغرب الاسكندرية

في اطار مايقوم به قطاع الاعلام الداخلي التابع للهيئه العامه للاستعلامات لرفع الوعي في إطار حمله صوتك مستقبلك انزل شارك نظم مركز أعلام غرب الاسكندرة ندوة حول"تطوير التعليم والمشاركة الإيجابية "بالتعاون مع إدارة غرب التعليمية بقيادة عادل حسين مدير عام إدارة غرب التعليمية بمدرسة شهداء التحرير الثانوية بنات وبحضور ايمان عجمى مدير إدارة الخدمات ود امل حسن رئيس مجلس أمناء المدرسة ونادية عمر رئيس قسم التنمية المستدامة ومحمد عوض مدير المدرسة



وافتتح اللقاء مجدي الغريب مدير المركز حيث أكد علي ان التعليم والبحث العلمى هما قاطرة التنمية المستدامة، وان الدولة تسعي إلى تحقيق تطوير ونهضة في مجال التعليم والبحث العلمي، ثم تحدث اشرف الجبالى مدير تحرير الاهرام المسائى بالاسكندرية حيث أكد على اهتمام الدولة ببناء اقتصاد قوي وتحقيق العدالة الاجتماعية وجودة الحياة وتشجيع المعرفة والابتكار وتطوير التعليم ليكون بجودة عالية ومتاح للجميع دون تمييز في اطار مؤسسي كفء وعادل يساهم في بناء شخصية متكاملة، كما عرض اهداف تطوير التعليم وهي اعادة هيكلة وصياغة نظام التعليم قبل الجامعي وتحسين القدرة التنافسية للمنظومة التعليمية وتعزيز التعلم مدي الحياة واتاحة التعليم لكل طفل في مصر، كما أشارإلى ضرورة الاهتمام بكل اضلاع المنظومة التعليمية من مدرسين اكفاء وطلبة ومدارس جاذبة ومناهج تعليمية تواكب العصر وتلبى احتياجات سوق العمل والتعاون مع منظمات المجتمع المدنى النشطة وعدم الاستماع للشائعات التي تهدف الي افشال منظومة تطوير التعليم.



كما اكد اشرف الجبالى على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة ونتعرف على برامج المرشحين ونتابعهم حتى نكون قادرين على اختيار الانسب والاصلح لقيادة البلاد فى ظل هذه الظروف الصعبة التى تمر بها المنطقة من اخطار من كل الاتجاهات وأن نكون على وعى بالمؤامرات التى تدبر ضد بلادنا ونكون يدا واحدة لمواجهة هذه المخاطر والتغلب على الصعاب الاقتصادية التى نمر بها.