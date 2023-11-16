آخرها هنا الزاهد وأحمد فهمي.. أشهر حالات الطلاق في الوسط الفني خلال 2023

يظل الوسط الفني محط أنظار الجميع، عند تعرضه لأزمات سرعان ما نتحدث عنها، وتتصدر محركات البحث عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وعادة تبدأ زيجات نجوم الفن بقصة حب رائعة يتحدث عنها محبيهم متمنين أن يعيشوا مثل هذه الأحداث، ولكن مع تقلبات الحياة واختلاف التفكير تنتهي معظم الزيجات بالانفصال، وأخرها طلاق الفنان أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد بعد زواج استمر لمدة 4 سنوات.

أبرز حالات الطلاق بين نجوم الوسط الفني في عام 2023

هنا الزاهد وأحمد فهمي

انفصلا الثنائي هنا الزاهد و أحمد فهمي بعد فترة زواج استمرت 4 سنوات، وجاء ذلك الخبر بعد العديد من الشائعات حول انفصالهما وامتناعهما عن الإفصاح بأمورهما الشخصية.

قدم الثنائي أحمد فهمي وهنا الزاهد أعمال فنية حققت نجاحًا كبيرًا على المستوى الفني والجماهيري، قدما في الموسم الرمضاني 2019 مسلسل "الواد سيد الشحات" مع عدد كبير من نجوم الوسط الفني أبرزهم محمد عبدالرحمن وشهرته "توتا"، كما قدما سويًا المسلسل الإذاعي "عربي إنجليزي".

وفي عام 2021، قدما مسلسل "حلوة الدنيا سكر" ومسرحية "جوازة معفرتة" وكانت آخر الأعمال التي جمعت بينهم فيلم "مستر إكس" مع أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، وعدد كبير من الفنانين ضيوف الشرف أبرزهم عمرو يوسف، أكرم حسني، ريم مصطفى، مي عمر، والعمل قصة أماني التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.

أحمد فهمي وهنا الزاهد

حسن شاكوش و ريم سامي

تصدر اسم مطرب المهرجانات حسن شاكوش الترند بعدما أعلن خبر إنفصاله عن ريم سامي، ولم يستمر هذا الزواج طويلًا، وكان ذلك بسبب علاقتهما المتوترة، والأشياء التي ارتكبها كل منهما في حق الأخر، مثل زعم ريم سامي أن حسن شاكوش سرق ذهبها، وزعم ريم سامي أن الأخير كان يعاملها بطريقة سيئة، ووصلت خلافتهما مسار النيابة.

حسن شاكوش وريم سامي

أحمد سعد وعلياء بسيوني

للمرة الرابعة على التوالي، انفصل الفنان أحمد سعد عن زوجته مصممة الأزياء علياء بسيوني، وأعلنت هذا الخبر طليقته عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، قائلة: "الحمد لله على كل شيء، تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناءً على رغبته، حابة أشكر أحمد جدًا على أصله غير الطيب ومعدنه السيئ، وحابه أقوله شكرًا على قرارك اللحظي غير الموفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا الجميلة، اللي أنا حقيقي تعبت فيها لوحدي تمامًا".

عاش أحمد سعد حالة حب مع زوجته السابقة علياء بسيوني في شهر يوليو من العام الماضي، أسفرت هذه الزيجة عن طفلتين مريم وعلياء.

أحمد سعد وعلياء بسيوني

تامر حسني وبسمة بوسيل

أعلنت بسمة بوسيل خبر انفصالها عن المطرب تامر حسني عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام وعلقت قائلة: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة.. ده كلام ربنا في الزواج والطلاق.. لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بيننا كل ود واحترام".

ووجهت رسالة إلى الفنان تامر حسني وقالت فيها: "ربنا يكتبلك ويكتب لي كل الخير"، حدث هذا الإنفصال بعد زواج استمر مدة 12 عام تقريبًا.

تامر حسني وبسمة بوسيل

شريف منير ولورا

أعلن الفنان شريف منير خبر إنفصاله عن زوجته السيدة لورا عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، معلقًا: "تم الطلاق بيني وبين السيدة لورا، كل شيء قسمة ونصيب وأتمنى لها كل خير".