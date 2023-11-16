تعرف على السجل التاريخى لانطلاقات المنتخب السعودي فى تصفيات كأس العالم

تتجه انظار عشاق لساحرة المستديرة فى تمام السادسة والنصف من مساء اليوم الخميس، نحو " ملعب نادي الفتح"، بمدينة الهفوف السعودية، لمتابعة الجولة الأولى من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، والتى يستضيف فيها المنتخب السعودى نظيره الباكستانى.

ويمتلك المنتخب السعودى سجل تاريخى في بدايات مشوار التصفيات التأهل للمونديال، حيث لم يسبق له أن خسر في أول مباراة بالتصفيات عبر التاريخ.

حيث خاض الصقور الخضر 12 مواجهة في افتتاح التصفيات، حقق الفوز فى 10 مرات، وتعادلوا في مواجهتين.



وكان أول لقاء افتتاحي للسعودية في تصفيات كأس العالم أمام سوريا خلال مشوار التأهل لمونديال 1978 وتمكن الأخضر من الفوز بهدفين نظيفين.

وكانت أول تعادلات المنتخب السعودى كانت في بداية تصفيات مونديال 1986 حين تعادل مع الإمارات سلبيا.



وسجل الصقور الخضر أكبر نتيجة في افتتاح مشوار التأهل لكأس العالم 1994، حين انتصروا على مكاو 6-0، وكرر المنتخب السعودي هذه النتيجة بالفوز في افتتاح مشوار التأهل لمونديال 2002، على حساب منغوليا.

