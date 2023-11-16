محافظ الأقصر ونقيب الزراعيين يناقشان رفع سعر المحاصيل.. صور

التقى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الخميس، الدكتور سيد خليفة نقيب عام زراعيين مصر والأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، بحضور هدي المغربي سكرتير عام محافظة الأقصر، والدكتور محمد محيي الدين محمد نقيب الزراعيين بالأقصر.

وبحث المحافظ مع نقيب الزراعيين خلال اللقاء، الذي عقد بديوان عام محافظة الأقصر، جهود الدولة في النهوض بالقطاع الزراعي ودعم المزارعين. كما ناقشا مقومات وإمكانيات المحافظة وأهم الإجراءات التي تتخذها المحافظة لدعم المزارعين، وزيادة مساحة الرقعة الزراعية بالمحافظة، من خلال الجهود المبذولة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية.

وأكد نقيب الزراعيين، أن محافظة الأقصر من أكبر محافظات الجمهورية إنتاجا لمحصول الطماطم، وهو من المحاصيل التي تدر دخلا استثنائيا بعد تجفيفها؛ إذ يتم تصدير وبيع كيلو الطماطم المجففة بالعملة الصعبة، مما يترتب عليه توفير العملة للبلاد.

كما أشار إلى أن اللقاء تطرق إلى مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بدعم المزارعين، ورفع أسعار المحاصيل كالقمح والقصب، في إطار جهود الدولة لمساندة المزارعين.

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