المطران عطا الله حنا: "اوقفوا الحرب هذا هو نداؤنا وهذه هي رسالتنا إلى كل مكان"

قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم الخميس، إن العقل البشري لا يمكنه ان يستوعب هذا الكم الهائل من الجرائم التي ترتكب في غزة وخاصة في المستشفيات لا سيما مشفى الشفاء.

وأضاف “حنا ” خلال ما نشره علي صفحته الرسمية علي شبكة التواصل الاجتماعي الفيس بوك ، “ما ذنب المدنيين والاطفال لكي يدفعوا فاتورة هذه الحرب في اطار سياسة العقاب الجماعي والتدمير الممنهج والتي تستهدف غزة عن بكرة ابيها” .

واشار"حنا" إلي انهم لم يعد باستطاعتهم تحمل ما يحدث في غزة من انتهاكات خطيرة ومن جرائم مروعة بحق الانسانية وقلوبنا يعتصرها الالم والحزن على احبة فقدوا حياتهم وذنبهم الوحيد بأنهم يعيشون في قطاع غزة .

وأستطرد “حنا” : لقد تم تدمير نصف غزة وما زالت الحرب مستمرة فهل ينتظرون لكي يدمر النصف الاخر لكي تتوقف هذه المأساة .

وتابع “حنا” : نداءات ومناشدات اطلقها الاحرار في مشارق الارض ومغاربها لوقف هذه الحرب ولكن يبدو لا حياة لمن تنادي فالعدوان يزداد شراسة وعدوانية واستهدافا للابرياء اما صور الاطفال وخاصة الخدج منهم فستبقى هذه الصور عالقة في اذهاننا وهي وصمة عار في جبين الانسانية .

وتساءل “حنا ”لماذا يقف الحكام العرب عاجزين عن وقف هذا العدوان ولو اتفق العرب على وقف هذا العدوان لكان من الممكن ان يتوقف ولكنهم يبدو انهم ليسوا متفقين حول هذا الامر الاساسي والبديهي وهو ان يتوقف هذا العدوان بحق اهلنا في غزة حقنا للدماء ووقفا للدمار .

واوضح قائلا: في الامم المتحدة يتحدثون عن هدنة انسانية وهذا امر جيد ولكن ما نتمناه هو ليس فقط ان تتوقف الحرب لعدة ايام ومن ثم تعود بل ما نطالب به هو ان تتوقف الحرب بشكل كلي ، هذه الحرب التي اعادت غزة 100 عام الى الخلف ، ناهيك عن الخسائر البشرية وشلال الدماء الذي لم يتوقف

وأستطرد “حنا” ، يؤلمنا ويحزننا ان المسؤولين والجبابرة في هذا العالم بعضهم في حالة صمت والبعض الاخر متآمر ومتخاذل والذي يدفع فاتورة هذا الصمت والتخاذل انما هم المدنيون الابرياء في غزة .

واختتم المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس ، اوقفوا الحرب هذا هو نداءنا وهذه هي رسالتنا الى كل مكان . نرفض استهداف المدنيين وثقافتنا ليست ثقافة حروب وعنف وارهاب وامتهان للكرامة الانسانية ، فالانسان يبقى انسانا حيثما كان واينما وجد ولا يوجد انسان من الدرجة الاولى وانسان من الدرجة العاشرة فكل البشر سواسية وهم ينتمون الى اسرة بشرية واحدة خلقها الله ، واستهداف المدنيين مرفوض في اي مكان .



