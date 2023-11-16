"حماية الطفل" بالأقصر تنفذ ندوات توعية لطلاب المدارس ضمن مبادرة "احمي نفسك".. صور

نفذت الوحدات الفرعية لحماية الطفل بمدينتي الطود والبياضية مبادرة "احمي نفسك" وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتعليمات الدكتورة إيمان السبكي مسئول ملف حماية الطفل بوزارة التنمية المحلية.

وقالت نجوي إبراهيم مدير الوحدة العامة لحماية الطفل، إن المبادرة استهدفت تنفيذ عدة ندوات لتلاميذ وطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية بالمدارس والسيدات المقبلات علي المكاتب والوحدات الصحية لأخذ جرعات التطعيمات لأطفالهم والشباب بمراكز الشباب، وشملت الندوات كيفيه الوقاية والحماية من الأمراض الفيروسية وحمي الضنك ونزلات البرد والوقاية من أخطار السكريات والاملاح وشرح مبسط عن الغذاء الصحي، وممارسة الرياضة.

وأقيمت المبادرة بمدارس مركز ومدينة الطود جنوب الأقصر، بالتنسيق مع أعضاء اللجنة الفرعية لحماية الطفل، بحضور الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز الطود، وأحمد عبداللطيف الشناوي مدير الوحدة الفرعية لحماية الطفل بالطود، الذي تناول تعريف الطلاب بوحدة حماية الطفل ومهامها واختصاصاتها، ومقر مكتب وحدة حماية الطفل وكيفية تقديم البلاغ عن طريق خط نجدة الطفل ١٦٠٠ أو إبلاغ مكتب وحدة الحماية.

وأشار الشناوي، إلى أن الوحدة الفرعية شاركت طالبات المرحلة الإعدادية والثانوية في مسابقة ألعاب القوى بنات علي مستوى إدارة الطود التعليمية، والتي أقيمت بمدرسة مدرسة نجع مكي إسماعيل الإعدادية، بمشاركة ١٠ مدارس على مستوى الإدارة، تحت إشراف توجيه التربية الرياضية بالإدارة.

كما أقامت الوحدة الفرعية لحماية الطفل بمركز البياضية، ندوة ضمن مبادرة "احمي نفسك" بمدرسة الشهيد سيد زكريا الثانوية، بحضور رئيس مركز البياضية محمود سعد شاهين رئيس اللجنة الفرعية لحماية الطفل بالبياضية، وتهاني عبدالصبور إبراهيم مدير الوحدة الفرعية، وشملت الندوة تعريف الطلاب بوحدة حماية الطفل ومهامها ومقرها وكيفية تقديم البلاغ عن طريق خط نجدة الطفل ١٦٠٠ ، وأنواع الفيروسات وحمى الضنك وكيفية الوقاية منها.

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