مكتبة مصر العامة بدمنهور تزور مدرسة سيف الدين الكاتب بقرية بني هلال

تواصل مكتبة مصر العامة بدمنهور، جولاتها بكافة مدن ومراكز المحافظة ضمن حملة "اقرأ . فكر . لمستقبل أفضل"، وذلك لتحقيق العدالة الثقافية والوصول بالمنتج الثقافى لكافة القرى والنجوع.

ونظمت المكتبة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، زيارة مدرسة سيف الدين الكاتب بقرية بني هلال بدمنهور حيث استفاد من الأنشطة 120 طالبا وطالبة بالمراحل المختلفة.

وأشار أحمد الهواش، مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور، إلى أن الزيارة تضمنت 5 ورش عمل بعنوان" إحياء التراث الأثري لمحافظة البحيرة"، وهي ( ورشة رسم و تلوين و ورشة أشغال يدوية وورشة حكي وألعاب تفاعلية ورسم على الوجه).

ومن الجدير بالذكر أنه جار اتباع جدول جولات خارجية لمدارس المراكز والقرى المختلفة بنطاق المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة خلال العام الدراسي الحالي.