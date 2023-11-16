ضبط 3 أطنان أرز أبيض مجهول المصدر خلال حملات رقابية بالشرقية

قامت إدارة تموين كفر صقر اليوم الخميس، برئاسة عبدالرؤوف سويلم مدير الإدارة و مفتشي الإدارة بحملة تفتيشيه على المحال التجارية والمخابز ، وأسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم ١٦٤٥٧ جنح كفر صقر لسنه ٢٠٢٣ ضد أحد التجار لحيازة أرز ابيض مجهول المصدر ، وتم التحفظ على ١٢٠ شيكارة أرز ابيض وزن الشيكارة ٢٥ كيلو أى باجمالي كميه قدرها ٣ طن أرز ابيض.

كما توجهت الحملة للتفتيش على المخابز الموجوده بنطاق المركز واسفرت الحملة عن تحرير ٨ تقارير إثبات حاله ضد أصحاب المخابز المخالفه لقيام أصحابها بإنتاج خبز ناقص الوزن و غير مطابق للمواصفات القانونيه و عدم نظافه المعجن وأدوات العجين وعدم اعلان بيانات المخبز.

كما قامت الحملة بتحرير محضر رقم ١٦٤٤٩ جنح كفر صقر لسنه٢٠٢٣ لبيع سجائر أزيد من السعر الرسمى وتم التحفظ على ٥٠ علبه سجائر متنوعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

من جانبه كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.