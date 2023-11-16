ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن ، بينما غادر عدد 8 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18359 طن تشمل : 8922 طن يوريا و 4087 طن رمل و 1950 طن مولاس و 3400 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 69094 طن تشمل : 12410 طن خردة و 9615 طن سكر و 1610 طن خشب زان و 12534 طن قمح و22300 طن ذرة و 8003 طن فول و2622 طن ابلاكاش.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1021 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 184 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3957 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 83889 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 400028 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1204 طن قمح متجه إلى صوامع كفر الشيخ ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5293 شاحنة.