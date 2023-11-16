"العمل": 99 طالبًا ومعلمًا يشاركون فى ندوة عن السلامة والصحة المهنية بشمال سيناء

قالت وزارة العمل فى بيان لها، أن مديرية العمل بمحافظة شمال سيناء نظمت ندوة توعوية فى مجال السلامة والصحة المهنية، بمشاركة 99 من طالب وطالبة وإداري من مدرسة اللواء هشام شاهين التجارية بنات، استكمالاً لما بداته المديرية من سلسلة الندوات في قطاع التعليم، حيث تناولت مفهومم وأهداف وتشريعات السلامة والصحة المهنية، وكيفية تأمين بيئة العمل فى قطاع التعليم حيث الكثافة الطلابية للحفاظ على سلامة الطلاب والمترددين والعمال ، وخطط الاخلاء في حالات الطوارئ بالمدارس، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول اشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية وأهمية ذلك فى توفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على العاملين والممتلكات والمترددين على المنشآت في مختلف القطاعات من مخاطر العمل المختلفة.

وأوضح محمد سالم عبد المالك مدير مديرية العمل بشمال سيناء ، فى تقريرٍ للوزارة استمرار المديرية وأجهزتها التابعة فى التوعية والتثقيف حول نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على الثروة البشرية وعلي المشروعات القائمة من أي مخاطر لزيادة الإنتاج والدخل القومي، وذلك فى مختلف مواقع العمل.

وحاضر فى الندوة الكيميائي عبد المنعم دياب مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، والذى قام باستعراض وشرح موضوعات لتأمين بيئة العمل تخص سلامة الطلاب وتوعية جميع الحاضرين من الطلبة وبعض الإداريين بالمعهد بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتقييم المخاطر وخطة الطوارئ وكيفية اعدادها ومواجهة الأزمات والكوارث، وتحت إشراف مدير المديرية، وبحضور سلوي احمد الراوي مديرة المدرسة.

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