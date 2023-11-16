مانشيني يعتمد على الشباب فى التشكيل المتوقع للسعودية أمام باكستان

تتجه انظار عشاق لساحرة المستديرة فى تمام السادسة والنصف من مساء اليوم الخميس، نحو " ملعب نادي الفتح"، بمدينة الهفوف السعودية، لمتابعة الجولة الأولى من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، والتى يستضيف فيها المنتخب السعودى نظيره الباكستانى.

وأجرى الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفنى للمنتخب السعودي إجراء تغييرات في تشكيل الأخضر أمام نظيره الباكستاني، والدفع بعدد من الوجوه الشابة لأول مرة في مباراة رسمية مع المنتخب الأول.

ومن المفترض ان يعتمد على عون السلولي ومعاذ فقيهي وفيصل الغامدي وعباس الحسن ومحمد مران، والحارس محمد العويس والمدافع علي البليهي والمهاجم صالح الشهري.

وجاء التشكيل المتوقع للمنتخب السعودى كالتالى:

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: علي البليهي، عون السلولي، حسان تمبكتي.

خط الوسط: معاذ فقيهي، مختار علي، فيصل الغامدي، عباس الحسن، سعود عبد الحميد.

خط الهجوم: صالح الشهري، محمد مران.



ويفتقد الأخضر لثنائي الخبرة سلمان الفرج وسالم الدوسري بسبب الإصابة، فيما استبعد مانشيني الثلاثي سلطان الغنام ومحمد كنو وفراس البريكان، الذين كانوا ركائز أساسية في مونديال قطر الأخير.

