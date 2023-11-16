التصريح بدفن طفلة لقيت مصرعها في حادث بطريق شبرا بنها الحر

أمرت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية بالتصريح بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها في حادث تصادم، وإصابة والديها، على طريق شبرا بنها الحر، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها والاستعلام عن حالة المصابين، والسيارة المتسببة في الحادث وقائدها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق شبرا بنها الحر بمحافظة القليوبية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين وفاة الطفلة مريم حسين، طالبه بالصف الخامس الابتدائي، وأصيب والداها ووالدتها جراء الحادث بإصابات متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمين محافظة الدقهلية.