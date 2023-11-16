بعد توجيه الرئيس بسرعة استقباله.. الظهور الأول للطفل الفلسطينى المصاب

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" مقطع فيديو للطفل الفلسطيني المصاب، الذي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة استقباله في معبر رفح، وتوفير الرعاية الطبية له بأحد المستشفيات المصرية.

وقال الطفل في رسالته: "ساعدوني أشفى وخلوني أمشي يا مصريين".

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة استقبال طفل فلسطيني مصاب يواجه خطر الموت في معبر رفح، وتوفير كافة الرعاية الطبية له بأحد المستشفيات المصرية، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن استقبال 12 طفلًا فلسطينيًا، عبر معبر رفح، للعلاج من الأمراض السرطانية في المستشفيات المصرية المتخصصة في علاج أورام الأطفال، في ضوء تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم كافة أوجه الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة.