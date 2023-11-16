اليوم.. "حماة الوطن" ينظم مؤتمرا بالغربية لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية

ينظم حزب حماة الوطن، مساء اليوم الخميس، مؤتمرا جماهيريا بأرض الكوتة بمدخل قرية ميت حبيش البحرية التابعة لمركز طنطا فى محافظة الغربية، وذلك لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي المرشح الرئاسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لفترة جديدة.

يقام المؤتمر بحضور الفريق جلال هريدى رئيس حزب حماة الوطن، واللواء أحمد العوضى النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، واللواء أحمد يحيى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب وأمين الحزب بالغربية ولفيف من النواب والتنفيذيين بالمحافظة وأهالى ومواطنى محافظة الغربية.