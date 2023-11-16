سقوط عصابة سرقة أبواب المقابر بالدرب الأحمر

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، فى القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة ابواب المقابر بالدرب الأحمر كما تم ضبط سيدة وزوجها بتهمة الاستيلاء على سيارة بالمقطم.

تعود البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، حال إستقلالهما تروسيكل "بدون لوحات معدنية" قيادة أحدهما ومُحمل عليه (باب حديدى) لقيامهما بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الأبواب الحديدية الخاصة بأحواش المقابر بأسلوب "الخلع" وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما 6 وقائع سرقة، وتم بإرشادهما ضبط كافة الأبواب المستولى عليها بمخزن كائن بمحل سكن أحدهما، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة.

كما تم ضبط (إحدى السيدات وزوجها) بدائرة قسم شرطة المقطم لقيامهما بالإستيلاء على سيارة ملك أحد الأشخاص ومساومته على إسترجاعها، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والسيارة وإتهمهما بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المتهمين

المتهمين والمضبوطات



