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الخميس 16 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة عين شمس تدشن جائزة للرواد تقديرًا لدور علمائها خلال 2023

ارشيفية
ارشيفية
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اعتمد مجلس جامعة عين شمس برئاسة الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين لائحة جائزة جامعة عين شمس للرواد بمجالاتها المختلفة على أن يتم تفعيلها في هذا العام 2023 .

وجدير بالذكر أن جائزة الجامعة للرواد هي جائزة تم تدشينها تقديرا لدور علماء الجامعة الريادي والتأسيسي خلال مشوار الحياة العلمية الحافلة، وذلك إضافة لجائزة الجامعة التقديرية لكبار العلماء وكذلك جائزة الجامعة التشجيعية لشباب العلماء.

وتمنح الجامعة جوائز الرواد لأحد السادة أعضاء هيئة التدريس من الرواد بواقع عدد (6 جوائز) في المجالات الآتية:
-  العلوم الأساسية 
- العلوم الطبية
-العلوم الهندسية
- العلوم الزراعية
- العلوم الإنسانية والاجتماعية
- العلوم التربوية

أعضاء هيئة التدريس العلوم الزراعية العلوم الأساسية جوائز الجامعة جامعة عين شمس