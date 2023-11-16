جامعة عين شمس تدشن جائزة للرواد تقديرًا لدور علمائها خلال 2023

اعتمد مجلس جامعة عين شمس برئاسة الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين لائحة جائزة جامعة عين شمس للرواد بمجالاتها المختلفة على أن يتم تفعيلها في هذا العام 2023 .

وجدير بالذكر أن جائزة الجامعة للرواد هي جائزة تم تدشينها تقديرا لدور علماء الجامعة الريادي والتأسيسي خلال مشوار الحياة العلمية الحافلة، وذلك إضافة لجائزة الجامعة التقديرية لكبار العلماء وكذلك جائزة الجامعة التشجيعية لشباب العلماء.

وتمنح الجامعة جوائز الرواد لأحد السادة أعضاء هيئة التدريس من الرواد بواقع عدد (6 جوائز) في المجالات الآتية:

- العلوم الأساسية

- العلوم الطبية

-العلوم الهندسية

- العلوم الزراعية

- العلوم الإنسانية والاجتماعية

- العلوم التربوية