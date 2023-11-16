"الصحة العالمية": الهجوم على مستشفى الشفاء غير مقبول على الإطلاق

أدانت منظمة الصحة العالمية استهداف وهجوم جيش الاحتلال الإسرائيلي على مستشفى الشفاء في قطاع غزة، ووصفه بأنه "غير مقبول على الإطلاق"، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

وأشارت المنظمة إلى أن الوضع في مستشفى الشفاء ازداد سوءا وأن وقف إطلاق النار ضروري للحفاظ على أرواح المدنيين الفلسطينيين.

فيما كرر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الحل الدائم والوحيد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو حل الدولتين.

وقال: "لقد أوضحت للإسرائيليين أن الحل الوحيد هنا (للصراع الفلسطيني الإسرائيلي) هو حل الدولتين".

في حين، قالت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية أن مستشفى الشفاء أصبحت رمزا للمعاناة واسعة النطاق للمدنيين الفلسطينيين في الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.

بينما وافق مجلس الأمن الدولي على قرار يدعو إلى "وقفات وممرات إنسانية عاجلة" في غزة بعد أربع محاولات فاشلة للوصول لهدنة إنسانية.

وكان التصويت 12-0 مع امتناع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا عن التصويت.