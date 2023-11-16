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الخميس 16 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السكة الحديد: إعادة تشغيل بعض القطارات على خط طنطا / منوف / القاهرة والعكس

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
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أعلنت هيئة السكة الحديد عن إعادة تشغيل بعض القطارات على خط طنطا / منوف / القاهرة والعكس ، وامتداد مسير بعض القطارات إلى محطة القاهرة .  
حيث تقرر اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 16 / 11 / 2023 إعادة تشغيل قطار رقم 560 ركاب طنطا / منوف طبقاً للجداول المرفقة . 
 

كما تقرر اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 17 / 11 / 2023 إعادة تشغيل القطارات أرقام (  122 اكسبريس طنطا / منوف / القاهرة - و قطار 545 ركاب القاهرة / منوف / طنطا - وقطار 563 ركاب القاهرة / منوف / طنطا ) طبقاً للجداول المرفقة  ، وكذلك يتم امتداد مسير القطارات أرقام (  540 ركاب طنطا / منوف / القاهرة – وقطار 547 ركاب القاهرة / منوف / طنطا – وقطار 546 ركاب طنطا / منوف / القاهرة )  إلى محطة القاهرة  طبقاً للجداول المرفقة . 
 

جدير بالذكر أنه قد تم إعادة تشغيل قطارى 328 / 327 ركاب شبين القناطر / القاهرة والعكس وبنفس جداولهما المقررة . 
والهيئة لا تدخر جهداً فى تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب .

هيئة السكة الحديد السكة الحديد خط طنطا منوف القاهرة