أبو غزالة: قافلة مجلسي وزراء الصحة والشؤون الاجتماعية تشمل 65 شاحنة طبية وصحية وإنسانية

قال السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن قافلة المساعدات الإنسانية المقدمة من مجلسي وزراء الصحة والشؤون الاجتماعية العرب إلى قطاع غزة بها تجهيزات ومساعدات طبية وصحية إضافة الي تجهيزات إنسانية التي يسيرها مجلس الوزراء للشؤون الاجتماعية العرب، والتي تقدر بـ65 شاحنة.

وتابعت، خلال مؤتمر صحفي لجامعة الدولة العربية من مقرالهلال الأحمر المصري بشأن تدشين قافلة مساعدات لقطاع غزة، أن الاحتلال قام بتدمير 45% من الوحدات السكنية بقطاع غزة بجانب ارتكب مجازر بحق الفلسطينيين في غزة، بالإضافة استهدف مراكز الإيواء والمساعدات الإنسانية في غزة، مطالبه دول العالم لإيقاف العدوان الإسرائيلي على القطاع، مشيرة إلى أنه ما زال مازال عدد كبير من الشهداء الفسطنيين تحت الانقاض جراء العدوان الإسرائيلي.

وشهدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تدشين قافلة المساعدات الإنسانية المقدمة من مجلسي وزراء الصحة والشؤون الاجتماعية العرب إلى قطاع غزة، وذلك بحضور السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة - الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية.

ويأتي إطلاق القافلة في إطار التخفيف من الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الانتقامي منذ السابع من أكتوبر الماضي.