معتمد جمال يلجأ لقطاع الناشئين بسبب غلق قيد الزمالك

قرر معتمد جمال مدرب الزمالك، الاعتماد على العناصر المميزة من قطاع الناشئين داخل النادي الأبيض بشكل تدريجي وذلك بسبب غلق القيد الذى يعاني منه الزمالك حاليا وقد يستمر لنهاية الموسم لحين حل أزمة القيد .

ومن المقرر أن يتدرب اللاعبين المميزين مع الفريق الأول ثم سيتم منحهم فرصة المشاركة تدريجيا في المباريات الودية ثم الرسمية .

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الخميس.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، فريق الهلال الليبي يوم الأحد المقبل، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادًا لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.