معتمد جمال: مهمة تدريب الزمالك صعبة

تحدث معتمد جمال مدرب فريق الكرة الأول بالزمالك الحالي، عن مهمة تدريب الفريق الأبيض خلفا للمدرب خوان كارلوس أوسوريو الذى رحل لسوء النتائج .

وقال جمال في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن مهمة العمل مع فريق الزمالك صعبة وتحتاج لمجهود كبير من اى مدرب، وأن هناك ضغوطات كبيرة على الجهاز الفني لان الجماهير تنتظر الفوز في كل مباراة .

وتابع، أن الجهاز الفني الحالي يسعى لتقديم مستويات مميزة من أجل اسعاد الجماهير البيضاء ومجلس الإدارة الذى منحهم الثقة .

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الخميس.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، فريق الهلال الليبي يوم الأحد المقبل، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادًا لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.