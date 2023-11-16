حملة عبد السند يمامة: "الوفد" دائما بجوار الشعب.. ونعتمد على اللجان الشبابية بالحزب للدعاية لمرشحنا

قال عمرو عبد الباقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثل حملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة - رئيس حزب الوفد: "إن حملة مرشحنا بها تنوع مختلف من شباب حزب الوفد الذين يحصلون على الدعم القوي من شيوخ الحزب، وأعضاء الهيئة العليا ونواب الحزب"، لافتا إلى أنه لدى الحزب 27 لجنة شباب على مستوى الجمهورية تعتمد عليهم الحملة في إدارة الحملة الانتخابية، ومدربين بشكل كافي على ما يقومون به من حملات انتخابية ودعاية لمرشحنا الدكتور عبد السند يمامة".

وأضاف خلال مشاركته في الصالون النقاشي الذي عقدته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان «مصر تختار رئيسها.. انطلاق الدعاية الانتخابية للانتخابات الرئاسية المصرية: "لدينا تاريخ عريق في حزب الوفد، ودائما الحزب بجوار الشعب المصري بالكثير من القوانين التي تهم الشعب المصري، كما أننا لدينا بيئة خصبة لجذب الشباب من خلال حكومة الظل التي تشمل العديد من الشباب الداعمين والجاذبين للشباب في الشارع وإقناعهم بمرشحنا في العملة الانتخابية".

أدار الحوار خلال الصالون النائبة نشوي الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلًا من؛ النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والدكتور محمد سالم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، وعمرو عبد الباقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من حملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، وفاتن الفقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من حملة المرشح الرئاسي حازم عمر.

