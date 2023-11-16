محافظ أسوان: وضع الحلول وتذليل العقبات لتشغيل عدد من المشروعات المشتركة

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اجتماعًا مع اللواء مهندس شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والدكتور حسن الشقطى المستشار الإقتصادى بالمحافظة، هذا بالإضافة إلى مسئولى الجهات المعنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى والإسكان والطرق والكهرباء والإتصالات والغاز الطبيعى والإستثمار والمنطقة الصناعية بالمحافظة .

وتناول الاجتماع عرض الحلول والمقترحات وتذليل العقبات وتلافى المعوقات لسرعة استكمال ونهو تنفيذ وتشغيل عدد من المشروعات المشتركة بين المحافظة والهيئة من خلال توفير المرافق العامة لها لتحقيق العوائد الإيجابية منها ودخولها الخدمة، والتى من أبرزها إنشاء المنطقة اللوجستية العالمية بمنطقة كركر، ومشروع الدواجن ببنبان، والمجمعات الحرفية ببلانة والرمادى قبلى.

وخلال الاجتماع قدم محافظ أسوان شكره لهيئة تنمية الصعيد بقيادة اللواء شريف صالح لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات البناءة والهادفة ، فضلاً عن الدور المتميز والبناء الذى تقوم به الهيئة لدعم العديد من المشروعات التنموية والإستثمارية بنطاق المحافظة والتى تهدف إلى خلق فرص عمل للشباب الأسوانى، موجهًا مسئولى الجهات المعنية بسرعة الإنتهاء من كافة المهام والتكليفات التى تم التوجيه بها حتى يتسنى البدء فى الخطوات التنفيذية لإستكمال هذه المشروعات، ونهوها على أكمل وجه.

فيما قدم اللواء شريف صالح شكره لمحافظ أسوان على إهتمامه المستمر بتسريع وتيرة العمل بالمشروعات المشتركة لما ستحققه من عوائد إستثمارية عديدة ومتنوعة للدولة وللمواطن، مؤكدًا تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات الهادفة لتحقيق ذلك لنجنى قريباً ثمار هذه الجهود وتحقيق طفرة كبيرة بأسوان فى ظل توافر كافة عناصر التنمية بها.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للاستفادة من المقومات والمزايا النسبية المتعددة تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

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