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الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

هيفاء أبو غزالة تشكر قرينة السيسي على انضمام الجامعة العربية ضمن فريق الهلال الأحمر

السفيرة الدكتورة
السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة
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قدمت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الشكر للسيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية على إتاحة الفرصة لجامعة الدول العربية أن تكون ضمن الفرق العديدة التي سيّرها الهلال الأحمر المصري ضمن قوافل المساعدات لأشقائنا في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لجامعة الدولة العربية من مقر الهلال الأحمر المصري بشأن تدشين قافلة مساعدات لقطاع غزة.

وشهدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تدشين قافلة المساعدات الإنسانية المقدمة من مجلسي وزراء الصحة والشئون الاجتماعية العرب إلى قطاع غزة، وذلك بحضور السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة - الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية.

ويأتي إطلاق القافلة في إطار التخفيف من الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الانتقامي منذ 2023/10/7.

الدكتورة هيفاء أبوغزالة مؤتمر صحفي لجامعة الدولة العربية الهلال الاحمر المصري قافلة مساعدات لقطاع غزة